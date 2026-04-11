ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟ

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ತರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 11ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯದೇ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇದಕ್ಕೆ ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ದಾನಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು 150 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕಾಲೇಜು 2007ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ 'ನ್ಯಾಕ್'ನಿಂದ 'ಬಿ+' ಗ್ರೇಡ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಾಲೇಜು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಿ.ಎ. ಮತ್ತು ಬಿ.ಕಾಂ.ನಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಹಾಗೂ ಬಿಬಿಎನಲ್ಲಿ ಶೇ 98ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಸನ್ನ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪಠ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟೈಲರಿಂಗ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು 70 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹೋಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ವಾಚನಾಲಯಗಳು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿವೆ. ಒಟ್ಟು, 10,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕ, ಸ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ನ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋವರ್ಸ್ ಘಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಘಟಕವೂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>'ಸದ್ಯ, ಬಿಎ, ಬಿಕಾಂ ಬಿಬಿಎ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ. ಒಟ್ಟು 262 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 8 ಮಂದಿ ಕಾಯಂ ಬೋಧಕರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 24 ಮಂದಿ ಬೋಧಕರು ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, ಯಾವುದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಈಗ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-51-552418470</p>