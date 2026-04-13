ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಮಾನತೆಗೆ ಹೋರಾಡಿದ ಫುಲೆ

ಮಧುಗಿರಿ: ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾ ಫುಲೆ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಮಲನ ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಹೃದಯ ಬಳಗ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾ ಫುಲೆ 200ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವಾದರೂ ಗಂಡಾಳ್ವಿಕೆಯ ಮನೋಭಾವ ತೋರದೆ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನುಕರಣನೀಯ. ದಂಪತಿ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು. ಜ್ಯೋತಿ ಬಾ ಫುಲೆ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿ (1873), ರೈತನ ಚಾಟಿ ಏಟು (1883) ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ. ಇವು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಸಮಾಜದ ನವ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಜನರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದವು ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಜಿ. ಎಸ್. ನಾಗಭೂಷಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಕರು, ಸಮಾನತೆಯ ಹರಿಕಾರರಾಗಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಟಿವಿವಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಫುಲೆ ದಂಪತಿ ಸಮಾಜದ ಪಟ್ಟಭದ್ರರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬಂದರೂ ಶಾಂತ, ಸಮ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ, ದೇಶದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು, ಶಶಿಕಲಾ, ಸಹನಾ ಎಂಎಸ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>