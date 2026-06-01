ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಪುಸ್ತಕ

ಮಧುಗಿರಿ: ರಾಜ್ಯದಾದಂತ್ಯ ಸೋಮವಾರ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಎಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿವೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 28 ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದು 27 ಸರ್ಕಾರಿ, 21 ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 32 ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು 359 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದರಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ 41 ದ್ವಿಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಈವರೆಗೆ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಪುಸ್ತಗಳು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಯುಕೆಜಿ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳ ಡೇರಿ ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಹ ದಾಖಲಾತಿ ಅನುಸಾರ ಶಾಲೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲವೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಸೇರಿದಂತೆ 7ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಿದ್ದು, ಅವೂ ಸಹ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಅಡುಗೆಯ ಸ್ವಾಗತ: 2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಶಾಲೆಗಳು ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಣದಲ್ಲಿನ ಗಿಡಗಂಟಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತರಗತಿಗಳು, ಶೌಚಾಲಯ, ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಪಾತ್ರೆ, ತಟ್ಟೆ, ಲೋಟಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ, ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿರುವ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುಲಾಬಿ, ಸಿಹಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೊಸಕೆರೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಿಆರ್ಪಿ ರಂಗನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೂನ್ 15ರ ವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇತುಬಂಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಸಾಫಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಂಡು, ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯ ಕಲಿಕೆಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಆಂದೋಲನವನ್ನೂ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>