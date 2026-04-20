ಜಂಪ್ ರೋಪ್ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ

<p>ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: ಸಮೀಪದ ಕೆಸರಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದ ಸಾರಕ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಂಪ್ ರೋಪ್ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಜಂಪರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕವ್ವ ಮಿರ್ಜಿ ಪ್ರಥಮ, ಸ್ಪೀಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಡಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಜಂಪ್ ರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಪರೀಟ, ಶ್ರೇಯಾ ಕೊಣ್ಣೂರ, ಸಂಜನಾ ಎಳ್ಳಮಸಿ, ಲಕ್ಕವ ಮಿರ್ಜಿ ತೃತಿಯ, ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಡಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ರಿ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ತಯಬಾ ಗದ್ಯಾಳ, ಸೃಷ್ಟಿ ಖಾನಟ್ಟಿ, ಪ್ರೇಮಾ ಶೇಗುಣಶಿ ತೃತೀಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಡಬಲ್ ಅಂಡರ್ ರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ ಮಾದರ, ಪ್ರಜ್ವಲ ಹುದ್ದಾರ, ಕವಿರಾಜ ಬ್ಯಾಕೋಡ, ಸಮರ್ಥ ಪಾಟೀಲ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಗಮೇಶ ಮುಕಾರ್ತಿಹಾಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಎ.ಜಿ.ಚೌದ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-19-2130122023</p>