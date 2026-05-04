ದಲಿತ ಸಮಿತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ

ಮಳವಳ್ಳಿ: 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯ ಕೃಷ್ಣ ನೇರ, ನಿಷ್ಠೆ, ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರುಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಯಮದೂರು ಸಿದ್ದರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದವರು ಕೃಷ್ಣ ಎಂದರು. ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಹಾಡ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಹೋರಾಟ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಎಂ.ಎನ್.ಜಯರಾಜು, ಮಹದೇವಪ್ಪ, ವೆಂಕಟರಾಮು, ಮುದ್ದಯ್ಯ, ನಾಗಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಮಹದೇವು, ಶಂಕರ್ ನಾಗ್, ನಾಗಯ್ಯ, ಅಂದಾನಿ, ರಾಜಶೇಖರ್, ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಚುಂಚಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ