ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೈಪಿಡಿ: ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ

<p>ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಂಟಿಸಿಪಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಅರ್ಹತೆ:</strong> ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 45 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಲು ಪದವಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್- ಕ್ಲ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ಪರ್ (ಆನರ್ಸ್) ಅಥವಾ 3.0 ಸಿಜಿಪಿಎ ಅಥವಾ ಸಮಾನ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಐಇಎಲ್ಟಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅಂಕ 6.0 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಟೋಫೆಲ್ ಐಬಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅಂಕ 60 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಹಿಂದಿನ ಪದವಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು.</p>.<p><strong>ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು:</strong> ಮಾಸಿಕ ಭತ್ಯೆ ಆರ್ಎಂ 3,500 (ಸುಮಾರು ₹ 84 ಸಾವಿರ) </p><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೇ ದಿನ:</strong> 12-06-2026 </p><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ</strong>: ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಹಿತಿಗೆ: Short Url: www.b4s.in/praja/MTCP2</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>