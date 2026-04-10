ಮಾಲೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನಿಕೇತನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ, ಬಾಪೂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಾಪೂಜಿ ಬಿ.ಎಡ್.ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ಜಯಮಂಗಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತದಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಐಕ್ಯತೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ, ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಬಡವ, ಬಲ್ಲಿದ ತಾರತಮ್ಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಸಮಾನತೆಯ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನಿಕೇತನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯದಂತೆ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಸಹೋದರತ್ವ ಭಾವನೆ ಮೂಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಡಾ.ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರರನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಜಯಮಂಗಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಉಮಾ ದಂಪತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಆರ್.ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕರಾದ ಎ.ನಾಗರಾಜು, ಸಿ.ಎಂ.ಸುಜಾತ, ಸಾಲಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಎಚ್.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಕವಿ ಪಿ.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಎಂ.ವಿ.ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಎಂ.ರವಿ, ಲಕ್ಕೂರು ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಿ.ಎಂ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ, ನಾರಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಂ.ಮುರುಳಿ, ಎಂ.ಎಂ.ರಾಧಾ, ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಲ್.ವಿ.ರವಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>