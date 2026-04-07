ಮಂಡಿಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ

ಮಂಡಿಕಲ್ಲು: ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಪಿಎಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಈಶ್ವರ ತಪೋವನಮ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂ. ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಲಭಿಸುವುದು ದುರ್ಲಭವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಬಡವರು ದೂರದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>350 ಜನರು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉಚಿತ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ದಂತ ವೈದ್ಯರು, ಮೂಳೆ ರೋಗ ತಜ್ಞರು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆ, ಕಿವಿ ಮೂಗು ಗಂಟಲು ತಜ್ಞರು, ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಸೇವಾಸಮಿತಿಯ ರಾಧಿಕಾ ಎನ್., ವಿಜಯ್ ಎನ್., ಕೈಗಾಕೋದ್ಯಮಿ ಪಾಪಣ್ಣ, ಡಿಎಚ್ಒ ಡಾ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀಧರ್, ಅಶೋಕ್, ನಾಗರಾಜ್, ಮುನಿಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>