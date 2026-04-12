ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಬುದ್ಧನ ಶಾಂತಿ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ

ಮಂಡ್ಯ: 'ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಮಾಜವಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತು ಸೂತಕದ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ನೀರು ಮತ್ತು ನೆರಳು ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಠೋರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ, ಜನಪದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಾಗಲಿ ಕಷ್ಟ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಿಷಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಕೆವಿಎಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್, ಜನಕಲಾರಂಗದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ನೆಲದಪದ' ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಜನಪರ ಹಾಡುಗಳು, ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲರದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕವಿ, ಕಲಾವಿದರಾಗಲು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೆಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯಗಳು ಬಹಳ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲೆ, ಹಾಡು, ಜನಪದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಬಿ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಓದುವ ಹಾಗೂ ಅನುಸರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಜನಪದ ಹಾಗೂ ನೆಲದ ಪದದ ಹಾಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನೆಲದಪದ' ಕೃತಿಕಾರ ಗಾಯಕ ಹುರುಗಾಲವಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಚಿನ್ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಜಯಪ್ರಕಾಶಗೌಡ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಘುನಂದನ್, ಮುಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಕವಯತ್ರಿ ಎಚ್.ಎಲ್.ಪುಷ್ಪಾ, ಕವಿ ಹನಸೋಗೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>