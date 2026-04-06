‘ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ’

ಮಂಡ್ಯ: ' ಹಿರಿಯ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಅಭದ್ರತೆ, ಆತಂಕ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಾದವರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರನ್ನು ಇಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತವರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದರೂ ವ್ಯರ್ಥ' ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಇ.ಎಸ್. ಇಂದ್ರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ 317 ಜಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಪೋಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ್ಸಾರ ಮನೋಭಾವ ಬೇಡ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿ ಶಿಕ್ಷಣವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ಚೇತನಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಜೀವಗಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನುಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು. ತಂದೆ- ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೊರಕಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಯುವಜನರು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ದಾಸರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯದಿದ್ದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಬುತ್ತಿ. ಯುವ ಜನರು ದೇಶದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಜಶೇಖರ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಛೇರ್ಮನ್ ಎನ್.ಮೋಹನ್ಕುಮಾರ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನವೀನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ಗಳಾದ ಎನ್.ಮತಿದೇವ್ ಕುಮಾರ್, ಟಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ.ಹೆಚ್.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಖಜಾಂಚಿ ಕೆ.ಎನ್. ಸುನೀಲ್ಕುಮಾರ್, ಕರಿಯಪ್ಪ, ಎನ್.ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ವಿ. ನಂದೀಶ್, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಂದ್, ಜಂಟಿ ಖಜಾಂಚಿ ಡಿ.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-40-2030374632</p>