ಜಾನಪದ ಜಾತ್ರೆ–2026 ಇಂದು

<p>ಮಂಡ್ಯ: ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿ(ಸ್ವಾಯತ್ತ)ನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ಜಾನಪದ ಜಾತ್ರೆ–2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವನರಂಗ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರೊ.ದಾನೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಹುದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಜಾನಪದ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕಲಾ ತಂಡಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕರೆಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದಲೇ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಕಂಸಾಳೆ, ವೀರಗಾಸೆ, ಭರತನಾಟ್ಯ, ಸೋಬಾನೆ ಪದ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜಾನಪದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜಾನದಪ ಉಳಿಯಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟು ಆರು ಕಲಾತಂಡಗಳು ಇರಲಿದೆ. ದೇಸಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಶೈಲಿಯ ತಿಂಡಿಗಳ ಮೇಳ ಇರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಂಕ್ಫುಡ್ನಿಂದ ದೂರು ಇರುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಗುರುರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಮೈಸೂರು ಕಾ.ಶಿ.ಇ.ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಪ್ರತಿಮಾ, ಜಾನಪದ ಗಾಯಕ ಉಮೇಶ್ ಶಿವಾರ ಆಗಮಿಸುವರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಗುರುರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜಾನಪದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯು ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ ಖಜಾಂಚಿ ಗುಲೇ ಆರಿಫಾ, ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕೆ.ಪಿ.ರವಿಕಿರಣ್, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಶಿವರಾಜ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎ.ಎಸ್.ಅನುಶ್ರೀ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಸ್.ಕೌಸಲ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-40-770806313</p>