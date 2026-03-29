‘ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿ’

ಮಂಡ್ಯ: 'ಜಾನಪದ ಲೋಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ತೈಲೂರು ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಿಕಾಶಿಲ್ಪ ನವೋದಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಮಿತ್ರಕೂಟ (ಕೀಲಾರ), ಜಾನಪದ ಜನ್ನೆಯರು ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೊ.ವ.ನಂ. ಶಿವರಾಮು ಅವರ 'ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಇರುವ ಜಾನಪದ' ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಮನಗರ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಡುವೆ ಬರುವ ಕುರುಚಲು ಗುಡ್ಡದಿಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕು. ಜಾನಪದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ. ಜಾನಪದ ಎಂಬುವುದೇ ಒಂದು ಸಾಗರ ಇದ್ದಂತೆ. ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಮರದ ಗಾಡಿಗಳು, ಸೇರು, ಪಾವು, ಚಟಾಕು ಎಲ್ಲವೂ ಜಾನಪದದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಯಂತ್ರ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಕೈ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಮುಂದಿನದನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಟಿ. ವೀರಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಂಕಣಕಾರ ಡಿ.ಬಿ.ಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಎಂ.ಭೈರೇಗೌಡ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಪಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸರಂಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಪಿ.ಡಿ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲಾವಿದರಾದ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ತಳಗವಾದಿ, ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಎಚ್.ಆರ್.ಕನ್ನಿಕಾ, ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಕೀಲಾರ, ಎಚ್.ಬಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>