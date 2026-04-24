‘ಹಿಂದಿ ಕಲಿತರೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚು’

ಮಂಡ್ಯ: 'ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯು ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತವೆ' ಎಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಹಿಂದಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ನೂತನ್ ಪಾಂಡೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹಿಂದಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಹಿಂದಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದಿ ಸಭಾ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಹಿಂದಿಯೇತರ ಭಾಷೆ, ಹಿಂದಿ ನವಲೇಖಕ' ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಹಿಂದಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಕೇವಲ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕಡೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಆರು ದಿನಗಳ ಶಿಬಿರ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಸಂವರ್ಧನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿಂದಿ ಭವನದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನಯ್ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ, ಕೇರಳ, ಬಿಹಾರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕವಿತೆ, ಗದ್ಯ, ನಾಟಕ, ಉಪನ್ಯಾಸ, ನಿಬಂಧ, ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಟಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು, ಹಿಂದಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ಸಂಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ ಹಕೀಕತ್ ಯಾದವ್, ಕಾಯಕಯೋಗಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪುರುಷರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣೇ ಅರಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>