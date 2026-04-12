‘ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿ’

ಪಾಂಡವಪುರ: 'ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆರೋಪವಲ್ಲ. ಸಂಘದ ಬೈಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸಂಘದ ಅಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 6ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಅದೇಶ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಈ ನಡೆಯು ಜಿಲ್ಲೆಯ 7 ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕರೀಗೌಡ, ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಪ್ಪ, ಧನುಷ್ಕೋಟಿ, ಕುಮಾರ್, ಚಲುವರಾಜು, ಲೋಕೇಶ್, ಗಿರೀಗೌಡ, ನಾರಾಯಣ, ಮಹೇಶ್, ರಾಜೇಶ್, ಮಂಜು, ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಅಂದಾನಿಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>