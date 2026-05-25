ಮಂಜುಳಾ ಚನ್ನಕೇಶವಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಮಂಜುಳಾ ಚನ್ನಕೇಶವ ಅವರಿಗೆ 'ಪವರ್ ಅವಾರ್ಡ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಧನೆ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಾನ್ ಕ್ಲೇವ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಂಜುಳಾ ಅವರು ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಹೊಸಹೊಳಲಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ, ಮಹಿಳಾ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಕೋಟೆ ಬೈರವೇಶ್ವರ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>