‘ಮೈಸಿರಿ ಸಂಭ್ರಮ’ ಇಂದು

ಮಂಡ್ಯ: ಮೈಸೂರು ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಏ.17 ಮತ್ತು 18ರಂದು 'ಮೈಸಿರಿ ಸಂಭ್ರಮ' ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೇಜಿನ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಏ.17 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ ಎಚ್.ಬಸವನಗೌಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಏ.18ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದಿಗ್ವೇದಿ ಆಗಮಿಸುವರು. ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ವಿಜೇತರಿಗೆ ₹7,000(ಪ್ರ), ₹5,000(ದ್ವಿ) ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ವಿಜೇತರಿಗೆ ₹5,000(ಪ್ರ), ₹3,000 ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಂ.ಜಶ್ವಂತ್, ಉಪಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಜಿ.ಎನ್.ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಪಿ.ನಿತೀಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>