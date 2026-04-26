ಮಹಾಮನೆಗೆ ‘ರಾಗೌ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಪ್ರದಾನ

ಮಂಡ್ಯ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಡಾ.ರಾಗೌ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕವಿ ಡಿ.ಬಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಮನೆ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಸಿಂಗಾರಿಗೌಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ.ಹಾ.ಮ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ತಲಾ ₹20 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಫಲಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಕುಲಪತಿ ಪದ್ಮಾ ಶೇಖರ್, 'ಗೂಟದ ಕಾರಿಗೆ ಹಪಹಪಿಸುವ ರಾಜಕಾರಣದ ನಡುವೆ, ತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಬದುಕುವ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ನಾಗಮಂಗಲದ ಕೆ.ಸಿಂಗಾರಿಗೌಡರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿಯೂ ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಹೊಂದದೆ ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಗೌಡರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು, ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ರಾಗೌ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಜಯಪ್ರಕಾಶಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ' ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿದರೂ ಜನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತರಂಗ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅವಶ್ಯವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಡಾ.ರಾಗೌ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಂಗಕರ್ಮಿ, ಕವಿ ಡಿ.ಬಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಮನೆ, 'ಈ ಮಂಡ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಗಿರುವ ಗುಣವೇ ಅದು. ಸಾಹಸಿಗರನ್ನು ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಒಂದಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೂ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಂಚುವ ಕಲೆ ಈ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ನೆಲಕ್ಕಿದೆ. ಬರಡು ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೊ.ಜಯಪ್ರಕಾಶಗೌಡ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು. ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಘುನಂದನ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಅನಿತಾ, ಸಿಂಗಾರಿಗೌಡರ ಮಗ ಕೆ.ಎಸ್. ಆನಂದ್, ಸಾಹಿತಿ ರಾಗೌ, ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದಗಾಲು ಲೋಕೇಶ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕೋಣನಹಳ್ಳಿ ಜಯರಾಮು, ಮಂಜುಳಾ ಉದಯಶಂಕರ್, ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>