‘ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋರ್ಸ್‌ ಆರಂಭಿಸಿ’

ಮಂಡ್ಯ: 'ಹೊಂಬೇಗೌಡ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೌಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿಗಳಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹೊಂಬೇಗೌಡ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನಗಣ ಮುದ್ರಣ ಪ್ರಕಾಶನ, ಜಿಲ್ಲಾ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಐದು ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೌಡ್ಲೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಐದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ ಹೂರಣ ದೊಡ್ಡದು. ಸಹಕಾರ ರತ್ನಗಳು, ಮಂಡ್ಯ -ಪಾಂಡವಪುರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಆಧುನಿಕ ಬೆಳೆಗಾರರು, ನಾ ಕಂಡಂತೆ ಜಿ.ಮಾದೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುರಿತು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎನ್.ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೃಷಿ, ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಕೌಡ್ಲೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಕಾಶನದ ಕೌಡ್ಲೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿತ್ತು. ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಈಗ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಈ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋದರೆ ರೈತರ ಬದುಕು ಅಯೋಮಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಆತಂಕ ಪಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>