‘ಪುಸ್ತಕ ಓದು ಸದುಪಯೋಗವಾಗಲಿ’

ಮಂಡ್ಯ: ಕಲಾತ್ಮಕ ಇರುವ ಪುಸ್ತಕ ಓದಲು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಗಳಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ಉದ್ಯಾನ(ಕಾಡುಮನೆ)ದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಪ್ರಕಾಶನದ ವತಿಯಿಂದ 'ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತನ್ನಿ, ಒಂದು ಹೊಸ ಹಾದಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಣ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಆರಂಭಿಸಿದ 'ಸಂಡೆ ಲೈಬ್ರರಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಭೌತಿಕ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು ಓದಲು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರ ನೋಡಲು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರ ಕೆಲಸ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಫಲಿಸಲಿ' ಎಂದು ಆರೈಸಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಓದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಓದಿಸುವುದು ಒಂದು ಸಾಹಸಮಯ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹುಚ್ಚರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪರಿಚಯ ಪ್ರಕಾಶನದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಮೂರನೇ ಭಾನುವಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 'ಸಂಡೆ ಲೈಬ್ರರಿ' ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತಂದು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಪಣಿಮಾಲಾ, ಪ್ರಕಾಶನದ ಬಿ.ಕೆ. ಪುಷ್ಪಾ, ಭವಾನಿ, ಬಿ.ಕೆ. ಸುಷ್ಮಾ, ಕಲಾವಿದ ನಾರಾಯಣ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>