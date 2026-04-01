ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಕವಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಣ್ಣು: ಮೃತ್ಯುಂಜಯ

ಮಂಡ್ಯ: ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಕವಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸುಖ–ದುಃಖ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪ ನೀಡುವವಳೇ ಅವಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಕವಿ ಕೆ.ಪಿ.ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ 'ಹೊಸ ಕವಿತೆಗಳ ರಚನೆ–ವಾಚನ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕವಿಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕವಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಒಳಗೆ ಬೇಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕೋಣೆಗೂ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುಳಾ, ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು, ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಸುವುದು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯರಾದ ಅನಿತಾ ಮಂಗಲ, ಆಶಾ ಹನಿಯಂಬಾಡಿ, ಪರಿಸರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಗಲ ಎಂ.ಯೋಗೀಶ್, ಕಲಾವಿದ ಸಂತೆಕಸಲಗೆರೆ ಬಸವರಾಜು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>