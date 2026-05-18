‘ಚಿಣ್ಣರಿಗೆ ಮಣ್ಣು, ಕೃಷಿ ಪರಿಚಯ’

ಮಂಗಳೂರು: ಉಳ್ಳಾಲದ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲಿನ ದಕ್ಷ್ ಪ್ಲೇಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ (ಕೆವಿಕೆ) ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರಿಗೆ ನಿಸರ್ಗದ ಒಡನಾಟ ಒದಗಿಸಲು, ಕೃಷಿ ಕಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ದಕ್ಷ್ ಪ್ಲೇಸ್ಕೂಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಉಳ್ಳಾಲಬೈಲು, '2026–27ಬೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ನರ್ಸರಿ, ಎಲ್ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಒಡನಾಟ ಒದಗಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿಯ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸಹಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಳೆಯರ ಕಲಿಕಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೃಷಿ ಕಲಿಸಲು ಫುಡ್ಚೈನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಕ ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಫುಡ್ ಚೈನ್ನ ಯತೀಶ್ ತುಕಾರಾಂ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಗುರು ಆಶ್ವತ್ಥ್ ಮಂಜನಾಡಿ, ರೋಶನಿ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸಂದೀಪ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಪ್ರಮು ಖರಾದ ಶಿಲ್ಪಾ ರಾಕೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>