ಮಂಗಳೂರು: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು, ಬಂಬಲೋನಿಸ್, ಡೋನಟ್ಗಳು, ಬ್ರೌನೀಸ್, ಕೊರಿಯನ್ ಬನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ತಿನಿಸುಗಳು, ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನತಣಿಸುವ ಸಂಗೀತದ ಆಹ್ಲಾದ..ಫಿಜಾ ಬೈ ನೆಕ್ಸಸ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಈ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳಬಹುದು.

ನಿಟ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಎರಡು ದಿನ ಏಳನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶನಿವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಮಯೂರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ನಿಟ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮೌಲ್ಯ ಬಾಲಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೃಜನ ಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಉತ್ತೇಜಿ ಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದರು. ಸಂಯೋಜಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದ್ದರು.

ರಾಹುಲ್ ವಿ.ಬಿ. ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಹಲೀಮ ಶಿಝಾ ವಂದಿಸಿದರು. ಖುಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

'ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕಿರು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬ್ರೌನಿ, ಚೀಸ್ ಕೇಕ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿಸ್ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ಪರಿಚಯವರು ಖರೀದಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓದಿ ನೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ತಿನಿಸು ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಂದಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಖದೀಜಾ ಕುಬ್ರಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

'ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಬಳಸದೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಿಜೈನ ಸೌಮ್ಯಾ ಶೆಣೈ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ