ಸಮುದಾಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ‌ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಉಳಿಯಲಿ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ‘ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದರ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರತಿ ಸಮುದಾಯವೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ನೀತಿ, ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇವು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಅಂಗಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊಗೇರ ಸಂಘದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ವ–ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ‘ಮೊಗೇರ ಸೌಧ’ದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ‘ಮೊಗೇರ ಸಂಘ’ದ ಆ್ಯಪ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳ ಜನರೂ ತಾವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಇತಿಹಾಸ ಏನೆಂದೇ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೆವು, ನಮ್ಮತನ ಏನು, ತಮ್ಮವರು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ದರು, ಬರುಬರುತ್ತಾ ಏಕೆ ಹೀಗಾದೆವು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮುದ್ರೋಲ್ಲಂಘನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಹನುಮಂತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ್ದು ಜಾಂಬವಂತ. ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಕಾಲೆಳೆಯುವ ಬದಲು ಹುರಿದುಂಬಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಡಾ.ವೈ.ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ‘ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುವವರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ, ಅವರು ಹೆಸರು ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕಾದುದು ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ. ನಮಗೆ ಅವರಂತೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಶೇ 5ರಷ್ಟನ್ನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಿಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ನಾವೂ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ತನ್ನಿಂದಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ, 'ಮೊಗೇರ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಂಜಿಮೊಗರು ವಾರ್ಡಿನ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ಯ ಮೊಗೇರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂದರಾಜ್ ಸಂಕೇಶ್, ಭಾರತೀಯ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಸುಭಾಷ್ ಹನುಮಂತ್ ಕಾನಡೆ, ಪಂಜಿಮೊಗರು ಬ್ರಹ್ಮಮುಗೇರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಕೂಳೂರು, ಮೀಸಲಾತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಕಿರಣ್ ಶಿರೂರು, ವಾಸುದೇವ ಬೆಳ್ಳೆ, ಎಂ.ದೇವದಾಸ್, ಸುಂದರ ಮೇರ, ರಾಯ ಕೊಳಂಬೆ, ಸಂಘದ ಪಂಜಿಮೊಗರು ಘಟಕದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಗೇರ ಸಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೀತಾರಾಮ ಕೊಂಚಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಎಸ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಪಂಜಿಮೊಗರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-29-2038552596</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>