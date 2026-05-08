ಮಂಗಳೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶುಭನ್ ಸಿರಿಗೆರೆ ಅವರು ಜೆಇಇ ಮೇನ್ನ ಬಿ- ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 92ನೇ ರ್ಯಾಂಗ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎನ್ಐಟಿಗಳಲ್ಲಿನ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧನ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 806, ಕೆಟಗರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 44ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕೇತ್ ಹೂಗಾರ್ 1522ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರಶಾಂತ ದಿಡ್ಡಗಿ 1811ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ರಾಹುಲ್ ಬಿ. 1933ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಪಂಚಮಿ ಎ. 2460ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ (ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ 842ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್), ಸೌರಭ್ ಪೂಜೆರಿ 4311ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ (ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ 1422ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್), ಜಾಹ್ನವಿ ಮನೈ 4313ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಮಾನ್ಯ ಗೋವರ್ಧನ್ 4690ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸಾನ್ವಿ ರಾವ್ 4718ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರೇರಣಾ ಬಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ 5013ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಆಯೇಶ ಲೀನಾ 6181ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ (ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ 2197ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್), ಸಹನ್ ಗೌಡ ಬಿ. 6233ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ (ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ 2217ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್), ನಮ್ರತಾ ಜಿ.ಎಂ. 6369ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ (ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ 438ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್), ಜಗತ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 6752ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ನಿಹಾರಿಕಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ 6907ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ (ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ 2471ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್), ಉಮ್ಮೇಹನಿ ಎಂ.ಓಲೇಕಾರ್ 7915ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ (ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ 845ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್), ಅಮೃತಶ್ರೀ ಎಸ್. 8047ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ (ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ 283ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್), ಜೀವನ್ದೀಪ್ ಎಸ್. 10731ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ (ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ 887ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್) ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಿ - ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಥ್ವಿಕ್ ಕೆ.ಪಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1172ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಶುಭನ್ ಸಿರಿಗೆರೆ 1602ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಜಾಹ್ನವಿ ಮನೈ 2345ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಗೌತಮ್ ಜಿ. 2988ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸುಧನ್ವ 3572ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ (ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ 44ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್), ಗಣೇಶ್ ಎಚ್.ಸಿ. 3810ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯ 4727ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ (ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ 1554ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್), ರಾಹುಲ್ ಬಿ. 5005ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಶ್ರದ್ಧಾ ಹಿರೇಮಠ 5641ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರೇರಣಾ ಬಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ 6261ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಅರ್ನವ್ ಬಿ.ಕೋಲ್ಹಾರ್ 6635ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, (ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ 2152ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಪಂಚಮಿ ಎ. 7939ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ (ಕೆಟಗರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2589ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಮಾನ್ಯ ಗೋವರ್ಧನ್ 9029ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಅಮೃತಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕೆಟಗರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 283ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸಾನ್ವಿ ಆರ್. ಕೆಟಗರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 483ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ವೃಂದಾ ವಿ.ಕೆಟಗರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 860ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ನಮೃತ ಜಿ.ಎಂ. ಕೆಟಗರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1131ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸೌರಭ್ ಪೂಜೆರಿ ಕೆಟಗರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1422ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ನರೇಂದ್ರ ಎಲ್.ನಾಯಕ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>