ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeeducation career education

ಶಿಕ್ಷಣ | ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು

ವೃತ್ತಿಬದುಕಿಗೆ ಕೊಂಡಿಯಾಗಲಿದೆ ‘ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್‌ ಕೋರ್ಸ್‌’
ಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 3:52 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 3:56 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KarnatakaEducationMangalurudakshina-kannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT