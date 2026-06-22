ಶಿಕ್ಷಣ | ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು

<p>ವ್ಯಾ ಕರಣ, ಛಂದಸ್ಸು, ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಯ ವಿಸ್ತೃತ ಅಧ್ಯಯನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಹೊಸನೋಟ ಹುಡುಕುವ, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂವಹನ, ಅನುವಾದ ಉದ್ಯಮದ ಪರಿಚಯ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪರಿಣತಿ, ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒದಗಿಬಂದರೆ ಹೇಗೆ?</p>.<p>ಹೀಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯ ಓದಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವ ಬಹುತೇಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡದೇ ಇರಲಾರದು– ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ.</p>.<p>ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಎಂ.ಎ ಓದುವವರಿಗೆ ‘ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್’ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಷಯದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಕನ್ನಡ ಓದಿದರೆ ಅಧ್ಯಾಪನದಂಥ ಸೀಮಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿಸ್ತೃತ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅತ್ತ ತಲೆ ಹಾಕುವವರು ವಿರಳ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯ ನಡುವಿನ ಕೊಂಡಿಯಾಗುವುದು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಬುದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಶಯ.</p>.<p>‘ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ನವಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಪಾರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯೂ ಇದ್ದರೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶದ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕನ್ನಡ ಎಂ.ಎ ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದಿನೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಕನ್ನಡ ಎಂ.ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಗೆ ಸೇರಲು ಪದವಿ ತರಗತಿಯ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ಬೇಡ, ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪದವಿಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಸತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಒಟಿಟಿ, ನವಮಾಧ್ಯಮ, ಅನುವಾದ ಉದ್ಯಮ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರಹ, ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಹ ಮತ್ತು ರಂಜನೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವೆ. ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಇದೆ. ನೀನಾಸಂನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ರಂಗಭೂಮಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರಿಂದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ರೇಡಿಯೊ ಸಾರಂಗ್ ಇದೆ, ಮೊಸ್ಕೆನಿ ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಪ್ರದರ್ಶನಾಲಯ, ರಂಗಮಂದಿರದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡವನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ್ದು.</p>.<p>‘ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಯಸಿಂಹ ಮೊದಲಾದವರು ವಿಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡವರು ವಿಭಾಗದ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಹೊರಗೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್ ಕೆ. ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<h2>ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗೂ ತರಬೇತಿ</h2>.<p>ಐಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವವರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ‘ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್’ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ತರಗತಿ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಕನ್ನಡದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕಲಿತು ಮುಗಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.</p><p>ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್ ಕೆ., ಅಧ್ಯಾಪಕ, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮಂಗಳೂರು</p>.<h2>ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ?</h2>.<p>l ಭಾಷೆಯ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್</p><p> l ಆಧುನಿಕ ಡಿಬೆಟರ್ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ</p><p> l ನವ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ</p><p> l ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಪ್ರಾಮ್ಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ </p><p>l ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ </p><p>l ಕನ್ನಡಪರ ಜ್ಞಾನಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ </p><p>l ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾಗಿ ಐಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಿಲೆಬಸ್ </p><p>l ಯುಜಿಸಿ ನೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ </p><p>l ಆಧುನಿಕ, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ </p><p>l ಕನ್ನಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ lಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸು, ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ, ವ್ಯಾಕರಣ l</p><p>ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ l </p><p>ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ<br>l ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸ್ವರೂಪ</p><p>l ಅನುವಾದ ಉದ್ಯಮ l </p><p>ಬರವಣಿಗೆ l ರಂಗ–ಚಿತ್ರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ </p><p>l ರಂಗ ಪ್ರಸ್ತುತಿ...</p>.<h2>ಅರ್ಹತೆ ಏನು?</h2>.<p>ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡ 55ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲು, ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಲು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು.</p>.<h2>ಹೀಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ </h2>.<p><a href="https://staloysius.edu.in/apply-online">https://staloysius.edu.in/apply-online</a></p><p>ಅಥವಾ https://pgadmissions.staloysius.edu.in/regis ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಮಾಹಿತಿಗೆ: ದಿನೇಶ್ ನಾಯಕ್ (9449255056), ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್ ಕೆ. (9449615469), ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೀನಾಸಂ (9113226234), ಪ್ರಶಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ (9972261201)</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br>260622-51-1975411550</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>