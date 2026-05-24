‘ಕೆಜಿಟಿಟಿಐ: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೋರ್ಸ್‌ ಇರಲಿ’

<p>ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಜರ್ಮನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (ಕೆಜಿಟಿಟಿಐ) ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇಲಾಖೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜರ್ಮನ್ ಬಹುಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೇಂದ್ರ (ಕೆಜಿಎಂಎಸ್ಡಿಸಿ) ಕೆಪಿಟಿ ಬಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೆಜಿಟಿಟಿಐ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಶನಿವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು. ‘ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಕೆಲವು ಆರ್ಎಸಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್, ಸಿಸಿಎನ್ಎ, ಸಿಸ್ಕೊ ಐ.ಟಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಲಿ ಇದ್ದು ಎನ್ಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಐಒಟಿಯಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆಜಿಟಿಟಿಐಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಂಥ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದ 8 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಟಿಟಿಸಿ ಇದ್ದು 10 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅನುಮೋದನೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ 10 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರವೇಶಾತಿ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಈಗ 6 ಸಾವಿರ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಧಾರ ಏನೇ ಇರಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಯುವನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಕಲಬುರಗಿ, ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಆಯೋಜಿಸಿ ಯುವಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಸದ್ದು: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರು ಕೇಳಿಬಂತು. ‘ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಚಿವರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಶಾಸಕ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ‘ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿರುವ ಶಾಸಕರು ಬಾರದೇ ಇರುವುದು ಬೇಸರದ ವಿಷಯ’ ಎಂದರು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸದೇ ಇದ್ದುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ‘ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡ 10ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಕೆಜಿಟಿಟಿಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಿರಿಧರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ‘13 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಎಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎ ಗಫೂರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಎಂ ಶಾಹಿದ್ ತೆಕ್ಕಿಲ್, ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲಾವಣ್ಯ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಜೈನ್, ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯೆ ಶಕೀಲಾ ಕಾವ, ಕೆಜಿಎಂಎಸ್ಡಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಎಂ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿ.ಎಸ್ ರಘುಪತಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆಜಿಟಿಟಿಐಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-29-1997052898</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>