‘ಮಾಣ್ಕಾಂ ಮೊತಿಯಾಂ-2’ ಮಕ್ಕಳ ರಜಾ ಶಿಬಿರ

ಮಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಬಜ್ಜೋಡಿಯ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಚರ್ಚ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ 'ಮಾಣ್ಕಾಂ ಮೊತಿಯಾಂ-2' ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮಕ್ಕಳ ರಜಾ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಈಚೆಗೆ ಚರ್ಚ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನಿನಾಸಂ ಅವರು, 'ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಫಾ. ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಮಾತಾನಾಡಿ, 'ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಚರ್ಚ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾ. ದೊಮಿನಿಕ್ ವಾಸ್, 'ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವ ಹೊಣೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಕಿಂ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಿಯಲ್ ಡಿಸೋಜ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಪಿಂಟೊ ಶಿಬಿರದ ಗಾಯನ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಸಿಯಾನ್ನ ವೇಗಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಆಶೆಲ್ ಪಿಂಟೊ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನಿನಾಸಂ ಹಾಗೂ ಫಾ. ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರು.