ಶಿಷ್ಯವೇತನಕ್ಕೆ ಮೇಧಾ ಆಯ್ಕೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ (ಸಿಸಿಆರ್ಟಿ) ನೀಡುವ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಸ್ಕೀಂನ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಶಿಷ್ಯವೇತನಕ್ಕೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೇಧಾ ರಾವ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಈ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾದನೃತ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಭ್ರಮರಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ಶಿಷ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಈಕೆ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ.