ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷ: ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಾವೇಶ 28ರಿಂದ

ಮಂಗಳೂರು: ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಟ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿ ಕೇಷನ್ (ಎನ್ಐಸಿಒ) ಆಯೋಜಿ ಸಿರುವ 'ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಶಾಂತಿಯವರೆಗೆ: ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮರುಚಿಂತನೆ' ಕುರಿತ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಾ ವೇಶ ಏ. 28 ಮತ್ತು 29ರಂದು ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಪನೀರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಮಾವೇಶ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಐಸಿಒ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮೌಲ್ಯಾ ಬಾಲಾಡಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

28ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಸಮಾವೇ ಶವನ್ನು 'ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿಟ್' ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕಿ ಧನ್ಯಾ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಎಸ್ ಮೂಡಿತ್ತಾಯ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಎ.ಕ್ಯು. ಮಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ನಿಖಿಲ್ ಮೊರೊ ದಿಕ್ಕೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವರು.

ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ ಎರಡು ಚರ್ಚಾ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು, ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ನಂಜೆ 5.30ರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. 29ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ರಿಂದ ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿ ಉಪಕುಲಸಚಿವೆ ಸುಮಾ ಬಲ್ಲಾಳ್, ಪತ್ರಕರ್ತ ಸ್ಪಾನಿ ಕರ್ವಾಲೊ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಕರ್ತ ಚಿದಂಬರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ನೇಸರ ಕಾಡನಕುಪ್ಪೆ, ಜಯಂತ್ ಕೋಡ್ಕಣಿ ಮತ್ತು ಅನೀಷಾ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260426-29-881034280