ಮಾನವೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಿರುಳು

ಮಂಗಳೂರು: 'ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪುನರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ, ವೃತ್ತಿ ಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ರೋಗಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆರೈಕೆಯಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲ ತಿರುಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ. ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಫಿಸಿಯೊಥೆರಫಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೇತೃತ್ವ ದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಟಿಎಂಎ ಪೈ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿ ಸಮ್ಮೇಳನ 'ಮಂಗಳೂರು ಫಿಸಿಯೊ ಕಾನ್' ಅನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಜ್ಞಾನ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇಲ್ಲದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ವಿಕಸನ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯುವ ತಲೆಮಾರು ಹಲವು ಸವಾಲು ಎದುರಿ ಸುತ್ತಿದೆ. ಜೀವನಶೈಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆನ್ನುನೋವು, ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಇಂತಹ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಫಿಸಿಯೊ ಥೆರಪಿ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿಯ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವವರು ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುವಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿಸ್ಟ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಈ ವೃತ್ತಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸಂಜೀವ್ ಝಾ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ರುಚಿ ವರ್ಷಿಣಿ, ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ಅಲಿ ಇರಾನಿ, ಮಾಹೆ ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಡಾ. ದಿಲೀಪ್ ನಾಯಕ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಯೆನೆಪೋಯ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಕುಂಞ, ಅಕ್ರಾ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಅಕ್ರಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಜ್, ಡಾ. ಡೊನಾಲ್ಡ್, ಡಾ. ಶಮಿತ್ ಇದ್ದರು. ಡಾ. ವೈಶಾಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಹೇಲ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>