‘ಮಾನವೀಯ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ತುಡಿತವಿರಲಿ’

<p>ಮಂಗಳೂರು: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಸಿದ್ದು ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಸವಾಲನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಐರಾನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಫಿಸಿಯೊಥರಪಿ ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ನ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಅವರು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಈಗಿನ ಜಗತ್ತು ಚೇತೋಪಹಾರಿಯೂ ಸವಾಲಿನದ್ದೂ ಆಗಿದೆ. ಅವೆರಡನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಟೆಲಿಮಿಡಿಸಿನ್, ಎಐ, ರೋಬೊಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ನ್ಯಾನೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ತ್ರಿ–ಡಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಇದ್ದರೂ ಭಾವನೆ, ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಅಪಾರ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗೆಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಬದುಕು ವಿಭಿನ್ನ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದವರ ದಿನಚರಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಕಾಣಬೇಕು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಧಿಕ ಮಾಹಿತಿಯೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಜ ಎಂದು ನಂಬಬಾರದು. ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಅಂತಿಮ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶನವನ್ನೂ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಖಾನ್ ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರವೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೋಗಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಗೊಂದಲವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವೂ ಆಗಬಹುದು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧೃತಿಗೆಡಬಾರದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸುಖ–ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬಹುದು. ಅಂಥ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ರೋಗಿ ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ಕಡೆಯವರ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃತಕತೆಯ ಬೆನ್ನು ಬೀಳದೆ ವಾಸ್ತವದ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಟ ರಾಘವ ಮಾತನಾಡಿ ವೈದ್ಯರ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಸಮಾಜವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ನೆರವಾಗಬಲ್ಲವು. ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮಾನವೀ ಯತೆಗಾಗಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತದ ಬಿಷಪ್ ಫಾ. ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫಾ.ಪೌಸ್ಟಿನ್ ಲೂಕಾಸ್ ಲೋಬೊ, ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಫಾ.ಜಾರ್ಜ್ ಜೀವನ್ ಸಿಕ್ವೇರ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮೈಕೆಲ್ ಸಂತುಮೇಯರ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ಉದಯಕುಮಾರ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶಿವಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಚರಿಷ್ಮಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-29-1696082183</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>