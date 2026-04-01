ಡಾ.ಎಂ.ವಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಇಲ್ಲಿಯ ಡಾ.ಎಂ.ವಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮಾರಕ ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ, ವಾರ್ಷಿಕ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕೂಟ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಂಗಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕಾಲೇಜಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ, ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ದೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸುಮ ಎಸ್. ರೈ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಯೋಜಕ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಎಂ.ವಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹವರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಮೀನ್, ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಾದ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯ ಎಸ್., ಪ್ರೊ.ಗ್ಲಾಡ್ಸನ್ ಜೋಸ್, ಸತೀಶ್ ಕೆ., ಪ್ರೊ.ಎಚ್. ಶ್ರೀಪ್ರಿಯಾ, ಪ್ರೊ. ವೀಣಾ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಯಪ್ರಸಾದ ಎಂ. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಜಯಶ್ರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-29-1326388166</p>