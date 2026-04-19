ಮಂಗಳೂರು: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಟೆಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಂತಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೂ ನರ್ಸ್ಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲಾರವು. ನರ್ಸ್ಗಳು ನೀಡುವ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮೌಲಿಕವಾದ ಸೇವೆ ಎಂದು ಭುನೇಶ್ವರದ ಏಮ್ಸ್ನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಡಾ. ಆಶಾ ಪಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ನ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂದು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾಯಕತ್ವದ ದಿಕ್ಕು ತೋರುವ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗೃಹ ಆರೈಕೆದಾರರು ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನರ್ಸ್ಗಳ ಕಾಳಜಿ, ಮಾನವೀಯ ಸ್ಪರ್ಶವು ರೋಗಿ ಗುಣಮುಖವಾಗುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಜರಿ ಮತ್ತು ಔಷಧದಿಂದ ಮಾತ್ರ ರೋಗಿ ಗುಣಮುಖ ಆಗಲಾರ, ಅಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ಗಳ ಆರೈಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಣಿಪಾಲದ ಮಾಹೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ವೆಂಕಟರಾಜ ಐತಾಳ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೃತ್ತಿಯ ವಿಸ್ತಾರತೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು, ಎನ್ಐಸಿಯು, ನ್ಯುರೊ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಈ ಪದವೀಧರರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರವಣ ದೋಷದಿಂದ ಬಳಲುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಆರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ತೋರುವ ಉದಾರತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್, 'ದಾದಿಯರು, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೃತ್ತಿಪರರು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಗುಣ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇಲ್ಲದ ಕೌಶಲಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>226 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಎಫ್ಎಂಸಿಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫಾ. ಫೌಸ್ಟಿನ್ ಲೂಕಸ್ ಲೋಬೊ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮೈಕೆಲ್ ಸಾಂತುಮೆಯೊರ್, ಜಾರ್ಜ್ ಜೀವನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಡಾ. ಧನ್ಯಾ, ಮುಖ್ಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮಥಾಯಿಸ್, ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಆಗ್ನೆಸ್ ಇಜೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಮಗ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರೆಶಾಲ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಮನೆಹರ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾ ಕಾಸಿಂ, ಕ್ಯಾರೊಲ್ ಜೆವಿತಾ ಲೋಬೊ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>