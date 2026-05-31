ರಸಪ್ರಶ್ನೆ: ಪಿಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಥಮ

ಮಂಗಳೂರು: ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಜೀವ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ 'ಸಿಂಥಿಲ್ಲಾ–11'ದಲ್ಲಿ ಪಿಇಎಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮನ್ಹಾ ಪಟ್ಟಣ್ ಹಾಗೂ ಶೌನಕ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮೃದ್ಧಾ ಆರ್ ಹಾಗೂ ಅದಿತಿ ಪಿ. ಕೌಂಡಿನ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಜೋಸೆಫ್ ಮಾಥ್ಯೂ ಹಾಗೂ ಇಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.

ದೇಶದ ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ 36 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.

ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಂಕೊಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಆರ್. ಗ್ಯಾಟಿ, ಡಾ. ವಿವಿಯನ್ ಡಿಸೋಜ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫಾ. ಫೌಸ್ಟಿನ್ ಲ್ಯೂಕಸ್ ಲೋಬೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಡೀನ್ ಡಾ. ಆ್ಯಂಟನಿ ಸ್ಲ್ವಿಯಾನ್ ಡಿಸೋಜ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಜೀವರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ.ಮೈತ್ರೇಯಿ ಡಿ.ಎಸ್, ಡಾ. ಪುನೀತ್ ಎ. ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ