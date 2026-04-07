‘ಸ್ನೇಹಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಿಸಿ’

ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ರೋಶನಿ ನಿಲಯದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೇದಿಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಕೋಶದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮ್ಮೇಳನ 'ಸ್ಟುನ– 2026' ಅನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.

'ಎಚ್ಆರ್ 5.0: ಪೀಪಲ್, ಪರ್ಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್' ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮಾನವಕೇಂದ್ರಿತ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ. ಕುಲಪತಿ ಪಿ.ಎಲ್ ಧರ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಎಚ್.ಆರ್ ವೃತ್ತಿಪರರು ಉತ್ತಮ ಮಾನವೀಯ ಕೌಶಲ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಪರಿಸರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಫಾ. ವಿನಿಷ್ ಆಗಸ್ಟಿನ್, 'ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕುಸಿಯಬಾರದು. ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ, ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ಮೂಲಕವೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಮಾನವೀಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ' ಎಂದರು.

ಮಂಗಳೂರು ರಿಫೈನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೊಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಸ್ಟೀವನ್ ಪಿಂಟೊ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರೊ. ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಎಫ್. ಗೋವಿಯಾಸ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಡಾ. ಅಜಿತ್ ಶಂಕರ್ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಕೆ. ವಿ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ಟುನಾ–2026ರ ಆಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಜಸಿಂಟಾ ಡಿಸೋಜ, ಡೀನ್– ಪಿಜಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಮೀನ ಮೊಂತೆರೊ, ಆಡಳಿತ ಡೀನ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನುರಾಧಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಭರತ್ ಮತ್ತು ಸೈಫಾನಾ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿದ್ದರು.

ಜಿನ್ಸಾ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ದೀಪಿಕಾ ಸನಿಲ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಸ್ವಾತಿ ಗೌರೀಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260407-29-556414543