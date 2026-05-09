ರೋಟರಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ: ಧವಲಾ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಥಮ

ಮಂಗಳೂರು: ಮಣೆಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಎಂಎಸ್ಎನ್ಐಎಂ- ರೋಟರಿ ಬಿಜ್ ಕ್ವಿಜ್ 2026' ವಾಣಿಜ್ಯ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಧವಲಾ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ವಿಜೇತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ್, ಲವಿನಾ ಸಂತುಮಯರ್, ಅರ್ಚನಾ ಆಚಾರ್ಯ, ಶಿವದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಅಜಯ್ ಇದ್ದರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೆಸೆಂಟ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 45 ಕಾಲೇಜುಗಳ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 11 ಕಾಲೇಜುಗಳ 83 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರು. ಮಣಿಪಾಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಕಾಂ. ಸಂಯೋಜಕ ಸಚಿನ್ ಆರ್. ಚಂದ್ರ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯೆನೆಪೋಯ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಎಂಎಸ್ಎನ್ಐಎಂನ ಜಂಟಿ ವರದಿಗಾರ ಕೆ.ವಿ. ರಾಘವ ಕಾಮತ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ. ಮೊಯಿಲಿ ಎಸ್. ಚೌಧರಿ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ್ ನಾಯರ್, ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಟಿ.ಜಿ. ಶೆಣೈ, ರಾಘವನ್, ಎನ್.ಕೆ. ಸುಬ್ರಾಯ ಪ್ರಭು, ಗಣೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಶಾಂಭವಿ ಪ್ರಭು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ರೋಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಲಗನ್ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ನಂದಿತಾ ಸುನಿಲ್ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಹೆಸರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ರೋಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ ಸಿಂಚನಾ ವಂದಿಸಿದರು. ಎಂಬಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸ್ನೇಹಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಸುಕೇಶ್ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ ಮತ್ತು ಸನತ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>