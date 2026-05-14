ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ: ಶೇ 5 ಹೆಚ್ಚಳದ ಗುರಿ

ಮಂಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಂ ಶ್ರೀ ಶಾಲೆಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಶೇಕಡ 5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದ ಗುರಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ಎಲ್. ಈಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟ, ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡವೂ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ದಾಖಲಾತಿ ಆಂದೋಲನ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದವರು ಮತ್ತು ಒಂದರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 15ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ರಿಂದ 11.30ರ ವರೆಗೆ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯ ಮೀನಗಳಿಯ, ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ 6ರ ವರೆಗೆ ಸದಾಶಿವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಾಥಾ, 18ರಂದು ಮಂಗಳೂರು, ಸುರತ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ 16 ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, 68 ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಇದ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು 26 ಮತ್ತು ಪಿಎಂ ಶಾಲೆಗಳು 4 ಇವೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ 98.32 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಪಾದರಕ್ಷೆ, ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕ್ರೀಡಾ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಬೆಳೆಸುವ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಹ ಯೋಜನಾ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಸುಷ್ಮಾ ವಿ.ಕಿಣಿ, ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ವೇದಾವತಿ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಹಶೀನ್, ಉತ್ತರ ವಲಯ ಬಿಐಇಆರ್ಟಿ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂ, ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಬಿಇಒ ಜೇಮ್ಸ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>