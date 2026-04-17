ಶಕ್ತಿ ಶಾಲೆ: ಶೇ 99.21 ಫಲಿತಾಂಶ

ಮಂಗಳೂರು: ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಶಾಲೆಯು ಶೇ 99.21 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ 127 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 126 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಸ್ತುಭ ಸೋಮಯಾಜಿ (ಶೇ 95), ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೊರವರ್ (ಶೇ 94.8), ಶ್ರೀನಿಧಿ (ಶೇ 93.6), ತಮೀಶ್ ಡಿ.ಎಂ. (ಶೇ 93.2), ಪ್ರಭಾಸ್ (ಶೇ 93.2), ಆದ್ಯತಾ ಬಿ.ಎಸ್. (ಶೇ 93), ಮನಸ್ವಿ ಎ.ಆರ್. (ಶೇ 93), ನಿಖಿಲ್ ಮೋಹನ್ ಪಾಟೀಲ್ (ಶೇ 93), ಸಹನಾ ಸುನಿಲ್ ಜೋಶಿ (ಶೇ 93), ನಯನ್ ಜೆ. ರೆಡ್ಡಿ (ಶೇ 91.8), ತುಷಾಂತ್ ಪಿ. (ಶೇ 91.6), ಸ್ವರೀತ ಬಪ್ಪಲಿಗೆ (ಶೇ 91.2), ವಂಶಿ ಕೃಷ್ಣ (ಶೇ 90.8), ಅಮಿಷ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ (ಶೇ 90.6), ಪ್ರಫುಲ್ (ಶೇ 90.2), ಸಚಿನ್ ಪತ್ತರ್ (ಶೇ 90.2) ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 28 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 76 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 22 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಸಿ ನಾಯ್ಕ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಜೀತ್ ನಾಯ್ಕ್, ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರ ರಮೇಶ ಕೆ. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>