<p>ಮಂಗಳೂರು: ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ (ಯುಎಇ) ತುಂಬೆ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಮಿದುಳು, ಮಿದುಳು ರಜ್ಜು ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ನಿರ್ಣಯ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 'ತುಂಬೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರೊಸೈನ್ಸಸ್' ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತುಂಬೆ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತುಂಬೆ ಮೊಯ್ದೀನ್, ಗುರುವಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಚೀಫ್ ನ್ಯೂರೊ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಮ್ಸದ್ದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನ್ಯೂರೊಲಾಜಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿಖರ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊಸ ಘಟಕವು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯುಎಇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತುಂಬೆ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಕ್ಬರ್ ಮೊಯ್ದೀನ್ ತುಂಬೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಪುನರ್ವಸತಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್, ಹೈಪರ್ಬಾರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಚಲನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮೊದಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ರೋಗಿಗಳ ಚಲನಶಕ್ತಿ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಮಟ್ಟ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>