ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ: ತಜ್ಞರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ

<p>ಉಳ್ಳಾಲ: ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಡಾ.ಪಿ.ದಯಾನಂದ ಪೈ ಮತ್ತು ಪಿ.ಸತೀಶ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಸಲಿರುವ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರ ಸಭೆ ಈಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಪಿ.ಎಲ್ ಧರ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸ್ವರೂಪ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮತ್ತಿತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಿಯದಂತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ, ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ವಿದ್ವತ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿಮ್ಮೇಳ, ಮುಮ್ಮೇಳದ ಸಮಗ್ರ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ವಿದ್ವತ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಒಳಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರದ ಗುರು ದೀವಿತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಧನಂಜಯ ಕುಂಬ್ಳೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಗಂಗಾಧರ್, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಮಾದೇಶ್, ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಪ್ರೊ.ಗಣೇಶ್ ಸಂಜೀವ್, ಪ್ರೊ.ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಎಸ್ವಿಪಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ, ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಎಂ.ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ, ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಎಲ್ ಸಾಮಗ, ಪಾದೇಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್, ಕೆ.ರಾಘವ ನಂಬಿಯಾರ್, ಪ್ರೊ.ಶ್ರೀಪತಿ ಕಲ್ಲೂರಾಯ, ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಣರಾಜ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದಾಮ್ಲೆ, ಮುರಳಿ ಕಡೆಕಾರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೂಡಿತ್ತಾಯ, ನಾಗವೇಣಿ ಮಂಚಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುದ್ರಾಡಿ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಚಾರ್, ಸುಜಯೀಂದ್ರ ಹಂದೆ, ಪ್ರಥ್ವಿರಾಜ್ ಕವತ್ತಾರು, ಭಾಸ್ಕರ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ, ಪಣಂಬೂರು ವಾಸುದೇವ ಐತಾಳ್, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಳಿತ್ತಾಯ, ಆರತಿ ಪಟ್ರಮೆ, ರಾಜಾರಾಂ ಹೊಳ್ಳ ಕೈರಂಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-29-1692523612</p>