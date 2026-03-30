‘ಮಹಿಳೆಯರ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ’

ಮಂಗಳೂರು: 'ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೇ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸಮಾನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಚಂಡಿಗಢ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮರಾಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಮರಾಟಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 'ಮರಾಟಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಭ್ರಮ 2026' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಮರಾಟಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.ಜಿಲ್ಲಾ ಮರಾಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಂದರ ನಾಯ್ಕ ವಿಟ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ ಮರಾಟಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಕೆ.ಸುಂದರ ನಾಯ್ಕ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕೆ.ರಾಮ ನಾಯ್ಕ, ಮಣಿಪಾಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ರಶ್ಮಿ ಎಂ., ಉದ್ಯಮಿ ಶೋಭಾ ಗೋಪಾಲನ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಕೆ.ಸುಂದರ ನಾಯ್ಕ, ಕೆ.ರಾಮ ನಾಯ್ಕ, ತಾಲೂಕು ಘಟಕಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಜೋತ್ಸ್ನಾ, ಪುತ್ತೂರಿನ ವಕೀಲ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ರಶ್ಮಿ ಎನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಮರಾಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪ್ರ.ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ, ಖಜಾಂಚಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಡಿ., ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಪಿ.ನಾಯ್ಕ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲೀಲಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರೇಮಾ ಮಾಧವ ನಾಯ್ಕ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ಎನ್., ರಾಜೇಶ್ವರಿ ರವಿಪ್ರಸಾದ್, ಮಹಾಲಿಂಗ ನಾಯ್ಕ ಆಸ್ಟಿನ್ವಾಲ್ ಮೊದಲಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.ಶಾಲಿನಿ ಮಹಾಲಿಂಗ ನಾಯ್ಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಾರದಾ ದಾಮೋದರ ನಾಯ್ಕ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ದರು. ವನಿತಾ ಸುಂದರ ನಾಯ್ಕ ವಂದಿಸಿ ದರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260330-29-1187048341