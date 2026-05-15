ಜಾಲಹಳ್ಳಿ: ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಣಿಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಗ್ರಾ.ಪಂನಿಂದ 15 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಡಿಒ ನರಸಪ್ಪ ಆಶಾಪುರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಬಲ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇವದುರ್ಗ ಹಾಗೂ ಅರಕೇರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದವರು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಆತಂಕ, ಭಯ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಒಳಿತು-ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾ.ಪಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರೇಶ ನಾಉಕ, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ ಮೌನೇಶ ದೇಸಾಯಿ, ಯಂಕೋಬ ನಾಯಕ, ಹುಲಗಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ, ರಾಯಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>