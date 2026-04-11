‘ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಶಾಲೆ’

<p>ಮಾವಿನಹೊಳೆ (ಚನ್ನಗಿರಿ): ‘ವೇತನವಿಲ್ಲದ ವೃತ್ತಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಹಾಗೂ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ಫಲವಾಗಿ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ’ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಪಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಗುರುವಂದನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದ ಶಿಕ್ಷಣವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ 1985ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟು, ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಹಾಗೂ ಸಂತೃಪ್ತ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಈ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನೂರಾರು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗಂಗಮ್ಮ, ರಾಜಪ್ಪ, ರುದ್ರಮ್ಮ, ಜಯಪ್ಪ, ಶಶಿಧರ್, ಚಿದಾನಂದ್, ಮೋಹನ್, ರೇಣುಕಮ್ಮ, ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ, ಸಂತೋಷ್, ಅರುಣ್, ಭೈರೇಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ 38 ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-43-1684375360</p>