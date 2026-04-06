ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಪುತ್ರಿಗೆ ‘ಸಂಭ್ರಮ’ದ ಸ್ವಾಗತ

<p>ಮೀರಠ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ)(ಪಿಟಿಐ): ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೊಬ್ಬರು ಬಾಜಾ ಭಜಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಎನ್ನುವುದುಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕವಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಮೀರಠ್ ನಗರದಲ್ಲಿ. ನಗರದ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಪ್ರಣೀತಾ ವಸಿಷ್ಠ ಅವರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಶನಿವಾರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಕೊಂಡರು. ಆನಂತರ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರು ಮಗಳನ್ನು ಬಾಜಾ ಭಜಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ರಾಜೀವ್ ಗಿರಿ ಮತ್ತು ನಸೀಬ್ ಸೈಫಿ ಅವರು ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ ನೀಡಿರುವುದು ಹೀಗೆ: ‘ಪ್ರಣೀತಾ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 2018ರಂದು ಶಹಾಜಹಾನ್ಪುರದ ಸೇನಾ ಮೇಜರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆನಂತರ ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾದವು. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ತಂದೆ–ತಾಯಿಯಾದರು. ಆದರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಣೀತಾ ಅವರು ಮೀರಠ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಶಕ್ತಿಪುತ್ರ ತೋಮರ್ ಶನಿವಾರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ‘ಹೊಸ ಆರಂಭ’ದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಿಂದ ಪ್ರಣೀತಾ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಡೋಲು, ಡ್ರಮ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ, ಅವುಗಳ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿದರು. ಹಬ್ಬದ ಮೆರವಣಿಗೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣೀತಾ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ‘ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವಿರುವ ಟೀ–ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ನನ್ನ ಮಗಳು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ನಾವು ಜೀವನಾಂಶ ಅಥವಾ ಬೇರೇನನ್ನೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತಂದೆ’ ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-51-2139639013</p>