ಸಾಧಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್‌

<p>ಮೇಲುಕೋಟೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಈ ವರ್ಷ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ 3 ಮಂದಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಸಾಧಕರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹಲೋತ್ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಚಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಷ್ಠಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರನ್ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ್ಯಾಃ ವಿಶಿಷ್ಟಮ್ -ಮೂಲಮಂತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೇ ಚರ್ಮಶ್ಲೋಕ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣ ಜೋಷಿ, ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಮೂರು ಮಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಗೌರವಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಹಿರಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ರಾಮಾನುಜ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರದ ಕುಲಸಚಿವ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಭಿನಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-40-513631162</p>