ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಬಲ್ಲದೆ?

<p>ಶೇಖರ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ‘ಶೇಕಿ’ ಎಂದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇವನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಶೇಕಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮೊದಮೊದಲು ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತ ಶೇಕಿ, ಈಗ ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಾದರೂ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಲು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳು. ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಕುಳಿತರೆ ಒಂದೇ ಪೇಜನ್ನು, ಒಂದು ಗಂಟೆ ಓದಿದರೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬೇಸರಪಡುತ್ತಾನೆ. ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷವಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕು. ಈ ನಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ರೋಸಿ ಹೋಗಿರುವ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಶೇಕಿಯನ್ನು ಪಿಯು ಓದಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗೆ ಹಾಕುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗೆ ಹೋದ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಿಯ ನಿಧಾನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ರಾಶಿ ತಲೆನೋವಿಗಾಗಿ ಮನೋವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕಾಡುವ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇರುವ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ರಾಶಿಗೆ ಸಕತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂದೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಶಿಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಖಿನ್ನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂತು. ಏನಾದರೂ ಒತ್ತಡಗಳಿವೆಯೇ? ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ರಾಶಿಯ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿತ್ತು : ‘ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಅಡುಗೆ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದು, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದು ಮುಗಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೇ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಯಜಮಾನರೂ ಬೈಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದಾಗ ರಾಶಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.</p>.<p>ಕೆಲಸಗಳು ನಿಧಾನವಾದಾಗ, ಸೋಮಾರಿಯೆಂದು ಬೈಯುವವರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ನಿಧಾನವೂ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಬಲ್ಲದು.</p>.<p>ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅತಿಯಾದ ನಿಧಾನಗತಿ ಅಥವಾ ‘ಪೆಥಾಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಲೋನೆಸ್’ , ಗೀಳು ಅಥವಾ ‘ಒಸಿಡಿ ’(Obsessive Compulsive Disorder) ಎಂಬ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣ. ಗೀಳು ಎಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗೀಳುಕಾಯಿಲೆ, ಅತಿಯಾದ ನಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<p>ಈ ನಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಇದರ ಹಿಂದಿರುವುದು ಆತಂಕ, ಸಂಶಯ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಗಟ್ಟಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು (perfect) ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ, ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ನಿರಂತರ ಸಂಶಯ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆತಂಕ ನಿವಾರಣೆಯಾಗದ ಕಾರಣ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಡವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜಿನ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗದೆ, ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅತಿಯಾದ ನಿಧಾನತೆ ಈ ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಗೀಳುಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗೀಳುಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ನರವಾಹಕಗಳ ಏರುಪೇರಿನಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದಂತಹ, ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮನೋವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಸೌಮ್ಯವಾದ ಕಾಯಿಲೆಯಾದರೆ, ‘ಅರಿವಿನ ವರ್ತನಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ’ (ಸಿಬಿಟಿ -Cognitive Behaviour Therapy) ಎಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಹಾಯಕ. ಆದರೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸ್ವರೂಪ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ತರಹದ್ದಾದರೆ, ಇದರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾತಾಗಿದ್ದರೂ, ಅತಿಯಾದ ನಿಧಾನ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಬಲ್ಲದು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಿತು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-51-308368006</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>