‘ಸರ್ವ ರೋಗಕ್ಕೂ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯ’

<p>ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ‘ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ರೋಗಿಗಳು ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಿರುಮಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ನ ಕಾನೂನು ಘಟಕದ ಸಂಯೋಜಕ ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ್.ಸಣ್ಣ ಓಬಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಳಕು ಹೋಬಳಿಯ ರುದ್ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಗದಗ್ನ ಡಿಜಿಎಂ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಲುಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಎನ್ಎಂಐಎ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೆಎಸ್ಬಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಅಮೃತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಉಚಿತ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕೆಲವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಚುರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘವು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಯುರ್ವೇದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಾಣಬೇಕಿದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಓಬಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಿದ್ವಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಸ್.ಪಿ. ವಜ್ರಕುಮಾರ್, ವೈದ್ಯರಾದ ಸುರೇಶ್, ರೂಪಾ, ಓಬಯ್ಯ, ಕಲ್ಪನಾ, ಸುದರ್ಶನ್, ಮಹಾಂತೇಶ್, ರಾಮರಾಜ್, ನವೀನ್ ಹಾಗೂ ಪಿಡಿಒ ಆರ್.ಎನ್. ಓಬಯ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 200 ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಔಷಧಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260410-44-1373207645</p>