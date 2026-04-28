ಅನ್ನ– ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಬಸವಲಿಂಗ ಶ್ರೀ

ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ: 'ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಒದಗಿಸಿದರೆ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಯ್ಯನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ತರಗಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಶಾಖಾಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹೋಬಳಿಯ ನೇರಲಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ವೈಚಾರಿಕತೆ ಬದಲಿಗೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಅಂಧಕಾರ, ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಗಳು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಹಸಿವು, ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ನೊಂದ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಬೆಳೆಕು ನೀಡಿದವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ಸಂವಿಧಾನವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಲಿಡ್ಕರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒ.ಶಂಕರ್, 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಜೆ.ಜೆ.ಹಟ್ಟಿ ಬಿ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಜಿ.ಎಚ್.ಮೋಹನ್, ಸಿಪಿಐ ಜಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್, ನೇಹಾ ಮಲ್ಲೇಶ್, ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲೇಶ್, ಪರಶುರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಎಂ.ಗುರುನಾಥ್, ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ನಾಗರಾಜ್, ಆರ್.ಬಸಪ್ಪ, ರಾಜಣ್ಣ, ಟಿ.ಶಿವದತ್ತ, ಮರಿಪಾಲಯ್ಯ, ಚೌಡಪ್ಪ, ಪಾಲೇಶ್, ವಿಶ್ವನಾಥ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಕುದಾಪುರ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ದುರುಗೇಶ, ಓಬಳೇಶ್, ದಯಾನಂದ್ ಅವರೂ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>