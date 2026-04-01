ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ತರಹದ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜನರು ಜಾಗೃತರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಯುವಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಐಪಿಎಲ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬೆಟ್ಟಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಜತೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿಯೂ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>16ರಿಂದ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಆತಂಕದ ಸಂಗತಿ. ಪಾಲಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಪಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಸಿಪಿಐ ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್, ಪಿಎಸ್ಐ ಮಹೇಶ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವು ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>