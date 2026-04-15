‘ದಂತ , ಬಾಯಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ’

ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: 'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ದಂತ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ದಂತ ವೈದ್ಯೆ ಎನ್.ಎ. ಗಾಯತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗಾಯತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಯಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ತುಮಕೂರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಓಬಣ್ಣ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪಿ. ಮಂಜುನಾಯ್ಕ, ಜಿ.ಎಸ್. ಶೋಭಾ, ಜಿ. ಮಹಾದೇವಿ, ಸುಜಾತಾ, ಜಾನಕೀರಾಂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>